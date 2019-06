Fórmula 1 Valtteri Bottas melhor do que Lewis Hamilton nos primeiros treinos em França Por

Valtteri Bottas foi o mais rápido na segunda sessão de treinos para o Grande Prémio de França de Fórmula 1, batendo o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton.

Depois de ter sido o segundo melhor atrás do Campeão do Mundo no treino matinal, o finlandês da Mercedes dominou a sessão da tarde, tendo realizado uma volta ao circuito de Paul Ricard em 1m30,937s, superando Hamilton por 0,424s.

Para além de se ter mantido na frente da tabela de tempos ao longo de toda a sessão, Bottas foi baixando as suas marcas, conseguindo na fase inicial rodar em 1m31,110s, 0,251s mais rápido do que o seu companheiro de equipa.

Lewis Hamilton não só não conseguiu bater Valtteri Bottas, como ainda protagonizou um incidente durante a sessão, quando perdeu o controlo do seu Mercedes, saiu para uma escapatória e regressou à pista na frente de Max Verstappen, forçando uma manobra evasiva do holandês da Red Bull.

O episódio ocorrido na curva 4 do traçado francês levantou de imediato alguma polémica, já que uma situação mais ou menos parecida levou a que Sebastian Vettel perdesse a vitória conquistada no Grande Prémio do Canadá. Veremos ainda o que farão os comissários desportivos em relação a isto.

Charles Leclerc foi o terceiro mais rápido, no melhor dos Ferrari, terminado a mais de seis décimas de Valtteri Bottas, mas conseguiu ser 79 milésimas mais rápido do que o seu companheiro de equipa, Sebastian Vettel.

A surpresa foi Lando Norris, que no melhor dos McLaren foi o quinto mais rápido, ainda que a nove décimas da melhor volta de Bottas, com um tempo conseguido na última meia hora. Ainda assim o jovem britânico não ficou muito empolgado, já que Max Verstappen não conseguiu tirar todo o potencial da nova evolução (‘spec 3’) do motor Honda no seu Red Bull, quedando-se pelo sexto registo, diante de Carlos Sainz Jr, no outro McLaren.