Fórmula 1 Valtteri Bottas imparável na Austrália Por

Valtteri Bottas não podia ter começado melhor a nova temporada de Fórmula 1, alcançando no Grande Prémio da Austrália a vitória que lhe fugira em 2018.

Apesar de partir da segunda posição para corrida de hoje em Albert Park, o finlandês da Mercedes fez um arranque fulgurante surpreendendo o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, que largava da ‘pole position’.

Depois Bottas começou a afastar-se cada vez mais do Campeão do Mundo, batendo sucessivamente o recorde de volta, que acabaria por ficar na sua posse. Uma paragem nas boxes mais tarde que a maioria da concorrência permitiu também uma melhor gestão de pneus, de modo a que na parte final da prova pudesse estar a salvo de qualquer ataque.

Ao invés, Hamilton viu-se atacado por Max Verstappen na fase final da corrida. O holandês da Red Bull não conseguiu consumar a ultrapassagem ao britânico e assim impedir uma ‘dobradinha’ da Mercedes, mas soube aproveitar muito bem os problemas que Sebastian Vettel teve no último terço da prova, ganhando-lhe a terceira posição.

O alemão da Ferrari só conseguiu evitar que o seu novo companheiro de equipa, Charles Leclerc, o ultrapassasse, sendo que a quarta posição acabou por ser um resultado muito modesto para a ‘Scuderia’ de Maranello. Já para o monegasco o top cinco confirmou a posição em que partira, depois de um erro que o deixou bem longe dos dois homens da frente na fase intermédia da corrida.

Kevin Magnussen acabou por ser o melhor dos ‘outros’, depois de uma prova muito consistente, em que inicialmente conseguiu levar a melhor sobre o seu companheiro de equipa Romain Grosjean, que teria um dia para esquecer ao abandonar com problemas de suspensão no seu Haas.

Também Nico Hulkenberg compensou a Renault de uma qualificação menos conseguida e de, bem cedo, ter deixado de contar com Daniel Ricciardo, com problemas no seu R.S. 19, com um sétimo posto que não escondeu o que o monolugar ainda tem de progredir, pois o alemão terminou a uma volta do vencedor.

Kimi Raikkonen concluiu a prova na oitava posulão, sendo que o finlandês dificilmente pudesse aspirar a um resultado muito melhor, apesar de não ter cometido qualquer erro, pois o Alfa Romeo não confirmou ser um monolugar muito melhor do que o seu antecessor.

Contrariamente ao que sucedeu na qualificação, Lance Stroll foi melhor na corrida do que Sergio Perez conseguindo dar os primeiros pontos do ano à Racing Point, tal como Daniil Kvyat pontuou para a Toro Rosso mercê de uma boa estratégia que o deixou à frente de Pierre Gasly, que na sua primeira corrida pela Red Bull ‘pagou’ o facto de não ter tido uma boa qualificação.

Classificação final

1º Valtteri Bottas (Mercedes)

2º Lewis Hamilton (Mercedes) + 20,886s

3º Max Verstappen (Red Bull) + 22,520s

4º Sebastian Vettel (Ferrari) + 57,109s

5º Charles Leclerc (Ferrari) + 58,230s

6º Kevin Magnussen (Haas) + 1m27,156s

7º Nico Hulkenberg (Renault) + 1 volta

8º Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) + 1 volta

9º Lance Stroll (Racing Point) + 1 volta

10º Daniil Kvyat (Toro Rosso) + 1 volta