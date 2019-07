Fórmula 1 Valtteri Bottas bate Lewis Hamilton por um ‘piscar de olhos’ pela ‘pole’ em Silverstone Por

Valtteri Bottas garantiu hoje a ‘pole postion’ para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, depois de efetuar uma volta em 1m25,093s ao circuito de Silverstone, na qualificação para a prova de amanhã.

O finlandês da Mercedes esteve sempre no duelo pelo melhor tempo com o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, mas na derradeira tentativa o Campeão do Mundo acabou por ficar a apenas três milésimas do titular no W10 # 77.

Apesar de não ter conseguido melhorar a sua marca na segunda tentativa, Bottas manteve a liderança nos tempos porque Hamilton comprometeu a volta que lhe daria a ‘pole’ ao entrar a ligeiro ‘slide’ em Brooklands. Isso fez com que o britânico alargasse a trajetória na saída da curva e ficasse a escassas milésimas da marca conseguida pelo seu companheiro de equipa na primeira tentativa, não conseguido igualá-lo no primeiro setor da pista de Silverstone.

A Ferrari teve de contentar-se com o terceiro lugar de Charles Leclerc, sendo que o jovem piloto monegasco gastou mais oito décimas do que Bottas na sua derradeira tentativa. Ainda assim bem melhor do que o seu companheiro de equipa Sebastian Vettel, que não foi além do sexto tempo, largando por isso para a corrida de domingo apenas da terceira fila do ‘grid’.

Da segunda fila vão partir Leclerc e Max Verstappen, sendo que na terceira qualificação os dois pilotos da Red Bull conseguiram ser melhores do que Sebastian Vettel, e Daniel Ricciardo, o melhor dos ‘outros’ e também dos Renault, que curiosamente realizaram duas tentativas na Q3, contrariamente a Lando Norris e Alexander Albon.

O britânico foi o único piloto da McLaren a chegar à última qualificação, conseguindo bater o tailandês da Toro Rosso e também Nico Hulkenberg, que fechou o top dez.

Na segunda qualificação os pilotos da Mercedes tinham usado pneus usados, enquanto na primeira Pirelli do composto médio, sendo que na Q2 Antonio Giovinazzi foi eliminado, apesar de ter sido o mais rápido dos homens da Alfa Romeo, superando por 27 centésimas o seu companheiro de equipa, Kimi Raikkonen.

Mas a qualificação foi mesmo dececionante para a Haas. Depois de Kevin Magnussen ter sido eliminado na Q1, Romain Grosjean foi apenas 14º, batendo apenas Sergio Perez, no único Racing Point a atingir a Q2, sendo que o desempenho de Daniil Kvyat, afastado também na Q1, contrastou com o de Alexander Albon nos seio da Toro Rosso.

Resultado da qualificação

1º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m25,093s

2º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m25,099s

3º Charles Leclerc (Ferrari) 1m25,172

4º Max Verstappen (Red Bull) 1m25,276s

5º Pierre Gasly (Red Bull) 1m25,590s

6º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m25,787s

7º Daniel Ricciardo (Renault) 1m26,182s

8º Lando Norris (McLaren) 1m26,224s

9º Alexander Albon (Toro Rosso) 1m26,345s

10º Nico Hulkenberg (Renault) 1m26,386s