Fórmula 1 Valentino Rossi não sente falta de respeito por ser substituído por Fabio Quartararo em 2021 Por

Valentino Rossi não se sente “desrespeitado” com a decisão da Yamaha de o substituir por Fabio Quartararo para o MotoGP de 2021.

A marca dos três diapasões deixou bem claro que se o italiano quiser terá uma M1 se desejar continuar, mas o ‘Doutor’ fez saber que o acordo com Quartararo e Maverick Viñales para o próximo é “lógico”.

Tanto o francês como o espanhol tiveram desempenhos bem superiores ao de Rossi, pelo que o titular da Yamaha # 46 vê isso com toda a naturalidade: “Não diria que a Yamaha me desrespeitou, especialmente porque me disseram que se quisesse continuar eles me apoiariam o mais possível com uma terceira moto oficial”.

“Claro que se eles me disseram que Quartararo vai correr, tu estás fora, eu ficaria chateado. Mas desta forma sou o dono do meu destino”, explicou Valentino Rossi, para quem o desfecho para 201 já era esperado: “Sinceramente não fiquei surpreendido. Lembro-me (de pensar nisto) que estava na Tailândia, porque a performance de Quartararo mudou a situação”.

“Certamente que se a Yamaha não tivesse Quartararo, talvez tivesse mais tempo para decidir quem ficaria com o lugar. Também não quero dizer sim, vou manter o meu lugar na equipa de fábrica, depois de não ter sido competitivo, porque isso seria a pior coisa, especialmente para mim”, enfatiza o italiano.