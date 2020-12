Mundo Vacinas contra a covid-19 na mira do crime organizado Por

As vacinas contra a covid-19 que vão chegar em breve aos mercados estão na mira das organizações criminosas, revelou a Interpol.

Num alerta para os 194 países membros, a Organização Internacional de Polícia Criminal adiantou que as redes de crime organizado já se estão a preparar para um “ataque violento”.

“Enquanto os governos se preparam para lançar as vacinas, as organizações criminosas planeiam infiltrar-se ou interromper as cadeias de abastecimento”, avisou o secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock.

“As redes criminosas também terão como alvo o grande público, através de ‘sites’ falsos e curas falsas, o que pode representar um risco significativo para a saúde e até mesmo para a vida”, acrescentou o mesmo responsável.

O aviso laranja da Interpol foi emitido depois de comprovados vários comportamentos criminosos envolvendo a vacina da gripe, como falsificação, roubo e publicidade ilegal, tal como já tinha acontecido com produtos como máscaras e álcool gel.

A organização aconselhou os países membros a garantirem a segurança da cadeia de abastecimento das vacinas contra a covid-19, assim como a identificarem sites que vendem produtos falsificados.

“É essencial que a polícia esteja tão preparada quanto possível para o que será um ataque violento de todos os tipos de atividades criminosas ligadas à vacina contra a covid-19, razão pela qual a Interpol emitiu este alerta global”, finalizou Stock.