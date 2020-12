Nas Notícias “Quando a Luciana quis voltar atrás, eu já não quis mais”, conta Yannick Djaló Por

O futebolista Yannick Djaló revelou que recusou reatar a relação com Luciana Abreu, depois da cantora e atriz o ter surpreendido com a separação quando estava de luto pela mãe.

“Foi tudo muito repentino, na verdade. Foi após a morte da minha mãe. Foi passado cerca de 20 dias após a minha mãe falecer que se deu essa separação. Não entendi muito bem, mas o que é certo é que, quando a Luciana quis voltar atrás, já não quis mais”, contou Djaló, na ‘Manhã CM’ de hoje, na CMTV.

“Achei que não era a altura para ela ter tomado a decisão que tomou, sem razões aparentes. Não sei qual foi a mágoa que ela criou dentro dela, infelizmente, para ter essas atitudes comigo e com as nossas filhas”, acrescentou.

Yannick Djaló e Luciana Abreu separaram-se em 2012, formalizando o divórcio no final do ano seguinte. O futebolista viu então reduzido o contacto com as filhas Lyonce, de 9 anos, e Lyannii, de 8.

“Neste momento, tenho tido mais contacto com as psicólogas, para saber o ponto de situação e o que devo fazer”, admitiu, lembrando que está em tribunal a disputar a guarda das meninas.

“Vou ficar a aguardar, como tenho estado a aguardar, muito pacientemente. Com muita tristeza minha e alguma sensação de impotência, porque não posso fazer nada. Só aguardar”, continuou.

Djaló revelou ainda que, quando jogava na Rússia e vinha visitar as filhas, era ‘vigiado’ pela mãe ou pela irmã de Luciana Abreu.

“Ela punha a mãe ou a irmã a vigiar, como se eu fosse fazer mal às minhas filhas ou algo do género”, afirmou.

Recorde-se que, posteriormente, Luciana Abreu cortou relações com a mãe e a irmã.

“Com tudo isso, as maiores prejudicadas no futuro serão as crianças. Por mais que a mãe ache que não vá ser assim, nunca irá ser benéfico para elas. Nem nunca foi. É uma pena”, concluiu Yannick Djaló.