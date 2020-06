“Uma homenagem a estes heróis tantas vezes esquecidos”, escreve Vhils

View this post on Instagram

Centro Hospitalar Universitário de São João (São João University Hospital Centre) – Porto⁠⠀ ⁠⠀ Ten faces, in representation of all healthcare workers and ancillaries. A tribute to these often forgotten true everyday heroes, to highlight both their individual importance and that of Portugal's National Health Service.⁠⠀ ⁠⠀ From today, this new and symbolic frontline will accompany everyone who enters or exits the São João University Hospital Centre, lest we forget those who selflessly work for the well-being of the people, in supporting and serving the community.⁠⠀ -⁠⠀ Dez rostos, em representação de todos os profissionais e auxiliares de saúde. Uma homenagem a estes verdadeiros heróis do dia-a-dia, muitas vezes esquecidos, de modo a sublinhar quer a sua importância individual quer a importância do Serviço Nacional de Saúde.⁠⠀ ⁠⠀ A partir de hoje, esta nova e simbólica linha da frente irá acompanhar todos aqueles que entrarem ou saírem do Centro Hospitalar Universitário de São João, para não esquecermos aqueles que trabalham de forma altruísta para o bem-estar da população, no apoio e serviço à comunidade.