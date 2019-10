Motores Uma excelente estreia de Mário Franco e Rui Serpa em África Por

Mário Franco e Rui Serpa terminaram com sucesso a sua estreia em provas africanas, terminando o Rali de Marrocos no top dez da competição dos SSV.

Aos comandos dos Yamaha YXZ 1000R os dois pilotos da Franco Sport estiveram na disputa das primeiras posições ao longo das cinco etapas da prova, pontuável para o Campeonato do Mundo de Todo-o-Terreno.

Na derradeira etapa do rali, Mário Franco e Rui Franco completaram o setor seletivo com o sexto tempo, enquanto Rui Serpa e Nuno ‘Matias’ Guilherme concluiu a derradeira especial cronometrada na 16ª posição.

No final desta 20ª edição do Rali de Marrocos, realizado sob a égide da ODC Events e de David Castera, destaca-se o facto da prova ter sido ganha pelo americano Casey Currie, com Mário Franco/Rui Franco em quinto lugar e Rui Serpa/Nuno “Matias” Guilherme na nona posição da classificação geral absoluta.