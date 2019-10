Motores Mário Franco em destaque a um dia do final do Rali de Marrocos Por

Mário Franco e Rui Serpa estiveram em destaque na competição de SSV do Rali de Marrocos ao conseguirem o terceiro e o sétimo tempos na quarta e penúltima etapa da prova, pontuável para o Campeonato do Mundo de Todo-o-Terreno.

O excelente desempenho de Mário Franco a um dia do final do evento organizado pela ODC Events (liderada por David Castera), permite que ocupe o sexto posto da classificação geral, enquanto Rui Serpa é nono.

A atuação de Mário e Rui Franco deve-se a um bom trabalho de navegação, o mesmo sucendo com Rui Serpa, que tem a seu lado Nuno ‘Matias’ Guilherme, que, contabilizadas as devidas penalizações acabaria por ser colocado no quarto posto, um lugar à frente do seu companheiro de equipa.

“Era uma etapa muito exigente e longa pois tinha um setor seletivo de mais de 300 km. Foi um dia em que saímos cedo e estava muito frio. Mas, acabamos por fazer uma jornada bastante boa apesar de esta ter muita navegação. No entanto, as pistas eram rápidas e muito bonitas”, explicou Rui Serpa.

O piloto refere que “Havia ainda zonas com muita pedra” e que geriu “bem o material e a navegação, mas a 80 km do final” pensou “que tinha um furo no lado esquerdo”. Por isso tentou “aguentar, mas o carro estava a escorregar muito” e teve mesmo que parar para trocar o pneu e perdeu cerca de 20 minutos”.

“De qualquer forma terminámos em sétimo e subimos ao nono lugar absoluto. Agora o objetivo é levar o carro até ao final. Vamos ver como corre”, acrescenta Rui Serpa a pensar já na tirada final de hoje, que tem uma especial de 290 quilómetros.