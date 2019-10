Motores Mário Franco mantém top dez no Rali de Marrocos Por

Depois de terem tudo uma primeira etapa muito positiva, Mário Franco e Rui Serpa enfrentaram uma segunda etapa de Rali de Marrocos muito desafiante.

Pela frente os pilotos dos dois Yamaha da Franco Sport tiveram de ultrapassar 384 quilómetros cronometrados, nas sua maioria em piso de areia e com muitas dunas. Um desafio que Mário Franco e Rui Franco ultrapassaram com mais ou menos dificuldade, conseguindo o 13º tempo na competição dos SSV, o que os fez descer para a 10ª posição da classificação geral.

Rui Serpa e Nuno ‘Matias’ Guilherme, que ocupavam o terceiro posto antes desta tirada, é que teve um ‘tombo’ maior na ‘geral’, descendo para o 12º posto, depois de terem sido 14º na etapa.

“Foi um dia longo e difícil. Tivemos algumas peripécias e tanto eu como o Rui capotámos o que nos atrasou bastante. Mas, a principal dificuldade acabou por ser a condução das dunas”, começou por contar Mário Franco.

Mas as peripécias não ficaram por aqui, com explica o piloto de Alenquer: “Ficámos presos na areia durante bastante tempo o que se traduziu numa descida de algumas posições. No entanto, continuamos motivados e penso que vamos conseguir melhorar”.

A terceira etapa do Rallye do Maroc compreende um setor seletivo de 295 quilómetros.