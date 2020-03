Motores “Um regresso de sonho” para Daniel Nunes Por

Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro estiveram em excelente plano no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, que no passado fim de semana deu início ao Campeonato de Portugal da especialidade.

A dupla da Inside Motor esteve imparável no que ao Challenge R2 & You diz respeito, dominando os acontecimentos, além de ter sido a melhor da sua classe no European Rally Trophy.

Fotos: Nuno Dinis

Tirando o máximo partido do que o Peugeot 208 R2 permitia nos troços de terra ‘muito escavados’ de Fafe e de Felgueiras, Daniel Nunes acabou por conseguir atingir todos os objetivos a que se propunha na prova da Demoporto.

“Este foi sem dúvida um regresso de sonho. Foi uma prova muito difícil, talvez mesmo a prova mais difícil de toda a minha carreira”, assumiu o piloto no final do rali, que nunca se deixou ‘abater’ pelas dificuldades que encontrou no evento e de ainda não se “encontrar fisicamente a cem por cento”.

O resultado teve também um significado especial: “Sair daqui com uma vitória é mesmo a realização de um sonho pois a última prova que fiz com o meu pai foi aqui e ele ambicionava que eu um dia aqui ganhasse…esse dia foi hoje graças a Deus. Por ti, pai”.

“Depois desta vitória há que já começar a pensar e a preparar a próxima prova, o Rali dos Açores”, acrescentou Daniel Nunes, já a pensar na segunda prova do calendário nacional e a primeira do Campeonato da Europa de Ralis, que se disputa entre 26 e 28 Março na ilha de São Miguel.