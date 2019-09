Motores Um plantel cheio de qualidade no Rali Terras D’Aboboreira Por

O Clube Automóvel de Amarante conseguiu reunir um plantel de inscritos de grande qualidade no Rali Terras D’Aboboreira.

Neste regresso do Campeonato de Portugal de Ralis após a pausa de verão, a expetativa é grande num evento que este ano não se fica pelos limites do concelho de Amarante e também percorre território de Baião e do Marco de Canaveses.

Entre os presentes está o líder do campeonato, Ricardo Teodósio, apesar de não pontuar pois esta foi uma das provas eleitas para não o fazer – como manda o regulamento. Pelo que Armindo Araújo e Bruno Magalhães, nos Hyundai i20 R5 apoiados pelo importador nacional, José Pedro Fontes, no Citroën C3 R5, ou mesmo Miguel Barbosa, estão apostados nesse fator e procurar recuperar o terreno perdido ara o algarvio.

Nas anteriores provas disputadas em pisos de asfalto, Castelo Branco e Vinho da Madeira, os homens do Team Hyundai saborearam a vitória, e tentarão mostrar mais uma vez que os seus i20 R5 também se podem dar bem na prova do Baixo Tâmega.

Assim a prova do Clube Automóvel de Amarante será determinante para o desfecho do campeonato, sendo que abaixo do terceiro colocado no campeonato, Miguel Barbosa incluído, as possibilidades de chegar ao título são já muito reduzidas.

Veremos se as duas vitórias fazem a ‘balança’ para o lado de Armindo Araújo, ou se o êxito irá pender para Bruno Araújo, que apenas ganhou na Madeira e possui pouco mais de 93 pontos e tem pouco mais de 11 pontos de diferença para o piloto de Santo Tirso. Mas também pode ocorrer uma vitória de José Pedro Fontes, que é quarto com 70,82 pontos, a pouco mais de 23 pontos de Miguel Barbosa, que já provou estar mais à vontade nos pisos de terra do que no asfalto.