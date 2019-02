Um morto e três feridos graves em 155 acidentes durante a noite

Uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas em resultado dos 155 acidentes de trânsito registados na última noite na área de intervenção da GNR, indicou hoje esta força de segurança.

No balanço divulgado, a GNR realça que, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, na sua área de influência, foram registados 155 acidentes, dos quais resultaram um morto, três feridos graves e 37 feridos leves.

Durante o mesmo período foram detidas 35 pessoas, 22 das quais por condução sob efeito de álcool e sete por condução sem carta.

Seis pessoas foram detidas por tráfico de droga.

No âmbito da fiscalização do trânsito, foram detetadas 773 infrações, destacando-se 169 por excesso de velocidade, 66 por falta de inspeção obrigatória e 52 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

A GNR adiantou ainda que 45 pessoas foram detetadas a usar o telemóvel durante a condução, 24 não usavam ou usavam incorretamente o cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 21 tinham anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 15 foram encontradas com infrações nos tacógrafos e 12 não tinham o seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No âmbito da operação da última noite e madrugada foram também apreendidas 473 doses de haxixe e quatro doses de folhas de cannabis, acrescentou a GNR.