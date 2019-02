Um morto e dois feridos graves em acidentes durante a noite

Um morto e dois feridos graves resultaram de 105 acidentes de trânsito registados na última noite na área de influência da GNR, anunciou hoje esta força de segurança.

Numa nota, a GNR revelou que, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, na sua área de influência, registou 105 acidentes, dos quais resultaram um morto, dois feridos graves e 32 feridos leves.

No mesmo período foram detidas 92 pessoas, das quais 48 por condução sob efeito de álcool, 31 por condução sem carta, 11 por tráfico de droga e duas por furto.

No âmbito da fiscalização do trânsito, foram detetadas 2.237 infrações, 539 das quais por excesso de velocidade, 209 por infrações relacionadas com tacógrafos, 130 por falta de inspeção obrigatória e 117 por uso indevido do telemóvel durante a condução.

Foram ainda registadas infrações por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização (104 casos), por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (85 infrações), por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei (74 ocorrências) e por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório (53 transgressões).

A GNR apreendeu ainda 1.127 doses de haxixe, 358 doses de cocaína, 9,7 gramas de liamba e 4,5 gramas de ecstasy.