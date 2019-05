Motores Um bom começo para João Barbosa e Filipe Albuquerque em Detroit Por

João Barbosa e Filipe Albuqueque começaram o fim de semana do campeonato IMSA Sportscar em Detroit em bom plano, ao realizarem o terceiro melhor tempo nos treinos.

Numa sessão dominada pelo outro Cadillac da Action Express Racing – o # 31 de Pipo Derani e Felipe Nasr – o duo português do Cadillac DPi # 5 ficou só foram batidos pelos seus companheiros de equipa brasileiros e pelo também brasileiro Helio Castroneves, no melhor dos Acura ARX-05 (o # 7) do Team Penske.

Albuquerque superou por mais de oito décimas o outro Acura ARX-05 da Penske (o # 6) de Dane Cameron e Juan Pablo Montoya. O top cinco foi completado pelo Cadillac DPi # 10 da Wayne Taylor Racing, confiado a Renger Van der Zande e Jordan Taylor.