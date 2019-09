UEFA arquiva processo disciplinar contra o FC Porto

A UEFA arquivou hoje o processo disciplinar aberto contra o FC Porto, por alegados cânticos racistas no jogo da primeira jornada do Grupo G da Liga Europa em futebol, em que os ‘dragões’ venceram o Young Boys.

“O Comité de Controlo, Ética e Disciplina decidiu fechar os procedimentos disciplinares contra o FC Porto por comportamento racista”, anunciou a UEFA no sítio oficial na Internet, uma semana após a abertura do inquérito.

O FC Porto disputa o grupo G da Liga Europa com a equipa suíça – que os portuenses venceram por 2-1 -, os escoceses do Rangers e os holandeses do Feyenoord, adversário na próxima quinta-feira, em Roterdão, em jogo da segunda jornada da competição.