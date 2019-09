UE avança com primeira ajuda de 500 mil euros às Bahamas devido a furacão Dorian

A União Europeia (UE) mobilizou hoje uma primeira verba de 500 mil euros para ajuda humanitária de emergência às Bahamas, devastadas pelo furacão Dorian.

O financiamento, segundo um comunicado da Comissão Europeia, destina-se a responder a necessidades urgentes como abrigo, água, higiene e alimentação.

“A UE está pronta para enviar mais assistência”, avançou o comissário para a Ajuda Humanitária, Christos Stylianides, sublinhando o “enorme rasto de destruição” deixado pelo furacão.

As Bahamas foram atingidas no domingo pelo mais forte furacão registado na história do arquipélago, que fustigou, principalmente, as ilhas Ábaco e Grande Bahama, com ventos até 295 quilómetros por hora e chuva torrencial, tendo provocado pelo menos 30 mortes.

O furacão enfraqueceu para categoria 1, com ventos de 119 quilómetros por hora tendo chegado hoje à Carolina do Norte, nos Estados Unidos, depois de passar ao largo da Florida.