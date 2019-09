Produção industrial na Alemanha cai 4,2% em julho

A produção industrial na Alemanha caiu em julho 4,2 por cento em termos homólogos, e recuou 0,6 por cento face ao mês anterior, indicou hoje o Gabinete Federal de Estatísticas alemão.

Os valores conhecidos surpreenderam os analistas citados pela agência de notícias financeiras Bloomberg que apontavam para uma subida da produção industrial no país de 0,4 por cento em julho e de uma queda de 3,9 por cento na comparação com igual mês do ano passado.

A descida mensal da produção industrial na Alemanha ficou a dever-se, em particular, à queda na produção de bens de equipamento, salientaram os analistas.

Em junho, a produção industrial na maior economia da Europa tinha recuado 1,1 por cento, pelo que se trata do segundo mês consecutivo de queda deste indicador, o que leva os analistas a apontarem para uma possível recessão técnica da atividade económica no terceiro trimestre este ano.

Em termos homólogos, a produção industrial na Alemanha recuou 4,8 por cento em junho, 4,5 por cento em maio, 2,8 por cento em abril e 1,3 por cento no mês de março.