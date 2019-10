Fórmula 1 Tufão obriga a cancelar jornada de sábado em Suzuka Por

Como se temia o tufão Hagibis obrigou ao cancelamento da jornada de sábado do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1.

Os responsáveis da FIA, da F1 (FOM) e os organizadores da prova deste fim de semana em Suzuka não tiveram outra alternativa se não adiar todas as atividades – terceiro treino livre e qualificações – para domingo de manhã.

“A FIA e a Fórmula 1 apoiam esta decisão, no interesse dos espetadores, dos concorrentes e de todas as outras pessoas presentes em Suzuka e da sua segurança”, fizeram saber os responsáveis da prova na manhã desta sexta-feira, antes do último ponto de situação meteorológico.

Com anteriores edições da prova afetadas por um tufão, a sessão de qualificação irá decorrer domingo pelas 10h00 locais (2h00 em Portugal), sendo que a partida para o Grande Prémio se mantém às 14h10 (6h10 em Portugal).