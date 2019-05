Trump nega encobrimento de factos na investigação do caso da interferência russa

O Presidente dos EUA, Donald Trump, negou hoje estar a obstruir a investigação ao caso russo, depois de o Partido Democrata o ter acusado de estar a encobrir factos do processo sobre a interferência nas eleições presidenciais de 2016.

A líder da Câmara dos Representantes, a Democrata Nancy Pelosi, tinha acusado hoje Donald Trump de estar a encobrir factos na investigação do caso russo, acrescentando que o seu partido estava a estudar a possibilidade de iniciar um processo de destituição do Presidente norte-americano.

“Consideramos que é importante seguir os factos. Acreditamos que ninguém está acima da lei, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, e acreditamos que o Presidente dos Estados Unidos está envolvido num encobrimento”, disse Pelosi.

“Eu não estou a encobrir nada!”, respondeu, horas depois, Donald Trump.

O Presidente interrompeu uma reunião na Casa Branca, com líderes parlamentares do Partido Democrata, para criticar Nancy Pelosi por o estar a acusar de obstrução à justiça, pedindo aos Democratas para “acabar com estas falsas investigações”.

O Presidente dos EUA disse mesmo que não voltará a discutir questões políticas com os Democratas enquanto eles insistirem nas investigações.

“A líder parlamentar Pelosi disse uma coisa terrível hoje, acusando-me de encobrimento”, afirmou Donald Trump, segundo a dirigente Democrata, para justificar o fim abrupto da reunião em que iriam negociar legislação sobre infraestruturas.

Horas antes deste episódio, Pelosi tinha dito que Donald Trump estava a obstaculizar a investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, reportada no relatório do procurador-especial Robert Mueller.

Pelosi referia-se ao facto de a Casa Branca estar a impedir a prestação de depoimentos no Congresso por parte de assessores do Presidente que colaboraram na investigação de Robert Mueller, invocando a figura de “privilégio presidencial”.

Essas decisões levaram vários legisladores do Partido Democrata a considerarem a hipótese de iniciar um processo de ‘impeachment’ contra Donald Trump, acusando-o de encobrimento de factos relevantes para a investigação do caso russo.