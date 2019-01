Trump afirma que “unidade” será tema de discurso do Estado da União

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que “unidade” será o tema do seu primeiro discurso do Estado da União perante um Congresso dividido e disse respeitar Stacey Abrams, encarregada de proferir a resposta Democrata.

“Espero que ela faça um bom trabalho. Respeito-a”, disse Trump referindo-se a Abrams, que será a primeira mulher negra a discursar em resposta à tradicional comunicação presidencial sobre o Estado da União.

Donald Trump falará na terça-feira, 05 de fevereiro, numa sessão conjunta das duas câmaras do Congresso (Senado e Câmara dos Representantes), num momento delicado das conversações sobre a manutenção da Administração federal em funcionamento e o financiamento do muro na fronteira com o México por ele exigido como requisito essencial para qualquer acordo.

A investigação do procurador especial Robert Mueller sobre a eventual ingerência da Rússia nas eleições presidenciais que o elegeram também paira sobre Trump, que estará rodeado de lembranças vivas das mudanças causadas pelas eleições legislativas intercalares de novembro de 2018 que deram aos Democratas a maioria na Câmara dos Representantes.

Sentada atrás do chefe de Estado estará a presidente da câmara baixa do parlamento, a democrata Nancy Pelosi, que fez com que Trump recuasse na semana passada em relação à sua exigência de financiamento do muro fronteiriço e pusesse termo à mais longa paralisação parcial das agências da Administração federal da história do país.

Na audiência, estará um número recorde de mulheres no Congresso, muitas das quais vestindo branco, em homenagem às sufragistas.

Na galeria superior, vai marcar presença Victorina Morales, que trabalhou num dos clubes de golfe de Trump, em Nova Jérsia, durante anos, apesar de ter nascido na Guatemala e de viver ilegalmente nos Estados Unidos.

Morales, convidada da congressista Democrata de Nova Jérsia Bonnie Watson Coleman, disse numa entrevista que sente respeito pelo Presidente, mas que tem uma mensagem para ele, depois de o ouvir durante anos a descrever os imigrantes como “uma praga que rouba postos de trabalho aos norte-americanos”.

“Esqueça o muro, pare de separar famílias e concentre-se numa reforma das leis da imigração”, declarou a guatemalteca numa entrevista à agência noticiosa norte-americana Associated Press feita em língua espanhola.

Depois de Trump discursar, falará Stacey Abrams, de 45 anos, intensamente cortejada pelos Democratas para se candidatar a um lugar no Senado pelo Estado da Geórgia em 2020, depois de ter perdido por uma estreita margem a corrida para ser a primeira mulher afro-norte-americana governadora dos Estados Unidos.

Segundo Abrams, a sua resposta ao discurso do Estado da União acontece “num momento em que o país precisa de ouvir líderes que estejam dispostos a unir-se em torno de um propósito comum”.