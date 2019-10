Motores Troféu Polaris animado em Portalegre mas dominado por João Pedro Carpinteiro Por

João Pedro Carpinteiro, acompanhado por Farinha Duarte, foi o vencedor da última prova do Troféu Polaris RZR, a Baja Portalegre 500.

Na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional foi o novo campeão dos SSV norte-americanos, Tiago Guerreiro quem também garantiu o cetro da categoria.

Mas quem iniciou a corrida dos Polaris RZR da melhor forma foram Nelson Saramago e João Paulo Moreira, os mais rápidos do prólogo, que bateram aqueles que viriam a ser os vencedores do troféu na prova alentejana.

João Pedro Carpinteiro terminou mesmo o primeiro dia na frente, com quatro segundos de vantagem sobre Tiago Guerreiro, enquanto Alexandre Freitas e Paulo Soares Costa surgiam no terceiro posto na estreia nacional do Polaris Turbo S.

No segundo setor seletivo, com 344 quilómetros cronometrados, Carpinteiro mostrou-se à altura do desafio, sendo o mais rápido também no derradeiro dia de prova, justificando o triunfo final, com mais de 21 minutos e meio de vantagem sobre Luís Marchante e Bruno Santos.

O terceiro lugar do pódio ficou para David Feixeira, com Alexandre Freitas e Paulo Figueiredo a completarem o top cinco, de onde não constou Tiago Guerreiro, que não conseguiu terminar a prova mas sagrou-se campeão nacional SSV TT2.