Motociclismo Troféu Beta levou três dezenas à Régua

O arranque de mais uma edição do Troféu Beta, que vai animar o Campeonato Nacional de Enduro nas suas quatro rondas em 2020, levou a Peso da Régua três dezenas de concorrentes.

Na meia centena de quilómetros do percurso ‘desenhado’ nas encostas do Alto Douro vinhateiro evoluiram os pilotos das máquinas construídas em Florença, numa competição onde a competição é dividida em função dos motores que equipam as motos italianas.

José Silva, que está de regresso ao enduro nacional, foi o grande vencedor impondo-se também entre aqueles que utilizam mecânicas a dois tempos, batendo Jorge Correia e Óscar Miguel, este último o melhor nas quatro tempos, nas quais derrotou Patrício Ribeiro.

Foi um primeiro duelo que permitiu perceber as forças em presença, numa competição que cresce em popularidade, também fruto das excelentes condições de participação e do equilíbrio que proporciona, ficando desde já marcado o próximo encontro para 8 de março em Góis.