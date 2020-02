Motociclismo Joana Gonçalves e Rodrigo Belchior brilham na Régua Por

Joana Gonçalves e Rodrigo Belchior alcançaram vitórias indiscutíveis nas classes de Senhoras e Open no Enduro Rotas do Douro, segunda prova do Campeonato Nacional da especialidade.

Os dois pilotos da Jetmar mostraram ao que iam no Peso da Régua, centro nevrálgico do evento organizado pelo clube Natureza Extreme.

Aos comandos da sua Husqvarna, Joana Gonçalves, vice-campeã nacional, conseguiu ficar invicta na presente temporada, impondo-se em ambos os dias da prova, e no final estava naturalmente satisfeita: “Foram dois dias de competição onde consegui imprimir o meu melhor ritmo. Sem dúvida que este era o nosso objetivo e é desta forma que eu e a equipa queremos continuar”. “Aproveito para agradecer a todos aqueles que me acompanham, à Jetmar e em especial ao meu mecânico/assistente Joaquim Gil. Vamos começar a preparar já a próxima jornada”, acrescentou a piloto.

Por sua vez, Rodrigo Belchior levou a melhor na classe Open 1, depois do primeiro dia já ter deixado um ‘aviso’. Isto faz com que o piloto passe a liderar a competição. “Tenho trabalhado bastante e sei que o meu forte é a regularidade”, considerou Belchior após o final da prova.

Belchior acrescentou: “No sábado fiz o pleno, no entanto domingo acabei por cometer alguns erros na enduro-test e a queda na extreme fez-me perder demasiado tempo. Saio da Régua motivado e acima de tudo satisfeito com esta evolução. Obrigado a toda a equipa JETMAR|KTM e a todos aqueles que me apoiam”.

A competição regressa no próximo dia 8 de março, na vila beirão de Góis. Com apenas um dia de competição para os “graúdos”, o sábado (7 de março) será dedicado ao Mini-Enduro Jetmar.