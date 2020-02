Motociclismo Rui Gonçalves bisou no Douro Por

Rui Gonçalves ‘vingou-se’ da penalização sofrida na etapa inaugural do Campeonato Nacional de Enduro ao impor-se no Rotas do Douro, a segunda ronda da temporada, disputada no passado fim de semana.

Nos dois dias da prova que levou 173 pilotos até aos socalcos vinhateiros e margens do Rio Douro, o piloto levou a melhor sobre toda a concorrência.

O Enduro Rotas do Douro, que teve como centro nevrálgico Peso da Régua, contava com quatro especiais no primeiro dia de prova, e quem assumiu inicialmente a liderança foi Diogo Ventura, posição que ‘segurou’ até ao início da segunda volta, quando duas quedas e depois os raios da sua Beta, o colocaram na quinta posição.

Foi então que Rui Gonçalves ‘saltou’ para a liderança, depois de ‘trepar’ três lugares, mantendo-se no comando durante toda a segunda volta. Só que no início da terceira foi Gonçalo Reis quem ascendeu ao primeiro posto, para a perder na terceira Extreme.

Rui Gonçalves regressou novamente à liderança, que nunca mais largou, num dia onde cinco pilotos venceram especiais, sendo o vencedor mais uma vez aquele que mais especiais venceu, num total de cinco em 12 possíveis.

Na segunda jornada voltaram a ser cinco os pilotos mais rápidos nas especiais, sendo que desta feita foi Hugo Basaúla aquele que mais vezes ganhou, quarto. No entanto o vencedor da ronda inaugural do campeonato não conseguiu ‘segurar’ Rui Gonçalves, que assumiu o comando na segunda volta e o manteve até ao final das 12 especiais.

Basaúla teve assim de se contentar com o segundo posto, na frente de Diogo Ventura, que venceu a classe E1, ganha no primeiro dia por Gonçalo Reis. Já Gonçalves impôs-e na E2 nos dois dias.

Ente o pelotão da Open a vitória da Open 1 no primeiro dia foi para Rodrigo Belchior, o mesmo conseguindo o regressado João Ribeiro na Open 2, apesar deste não ter nos seus planos fazer a totalidade do campeonato.

No segundo dia Belchior repetiu a ‘dose’ na Open 1, enquanto que na Open 2 foi outro piloto com ‘escola’ no trial, Ricardo Damil, a vencer.

A próxima roda será apenas discutida num dia de prova e terá lugar em Góis, a 8 de março, um dia depois da segunda prova do campeonato nacional Mini-Enduro.