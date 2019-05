Motores Triunfos repartidos no Open de Velocidade em Braga Por

Miguel Lobo na primeira corrida, José Correia na segunda, e Nuno Batista na terceira, foram os vencedores da segunda ronda do Campeonato de Open Portugal de Velocidade, que este fim de semana teve lugar no Circuito Vasco Sameiro, em Braga.

O piloto de Paços de Ferreira, que se estreou aos comandos do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport, e José Correia, no Nissan Nismo GT-R GT3, foram os mais rápidos nas duas sessões de treinos cronometrados, que terminaram as grelhas de partida para os dois primeiros confrontos.

Miguel Lobo arrancou bem para a corrida de sábado, mas ainda assim foi desafiado por Nuno Batista, que momentaneamente esteve na liderança. Depois o piloto do Mercedes AMG GT4 recuperou o primeiro posto e não mais o perdeu até final, numa prova que terminou atrás do ‘safety car’, já que o Seat Leon MK3 de Pedro Marques ficou parado na pista.

Nuno Batista foi segundo, depois de Francisco Mora por lá ter passado, enquanto Gonçaço Manahu levou o seu Porsche 997 GT3 Cup à quarta posição final, à frente de Daniel Teixeira e de Paulo Martins, ambos em Seat Leon TCR. Gabriela Correia teve de arrancar da via das boxes mas concluiu a prova no sétimo posto.

José Correia não foi feliz neste primeiro confronto, terminando nas boxes logo após o começo da prova, mas na segunda levou o Nissan GT-R ao triunfo, batendo desta feita Miguel Lobo e Nuno Batista. O piloto do Porsche 997 GT3 Cup ‘vingar-se-ia’ na terceira e derradeira corrida.

Lobo arrancou bem da ‘pole position’, mas um pião fez com que perdesse a primeira posição para Batista, que a partir dessa altura controlou a sua vantagem, impondo-se diante do piloto do Mercedes, com Francisco Mora a conseguir ‘intrometer-se’ entre os GT e a conseguir o último lugar do pódio, depois de uma prova consistente com o seu Cupra TCR e de aproveitar os percalços de José Correia, que abandonou com problemas mecânicos no Nissan GT-R.