Motores Nuno Batista regressa às vitórias no Open de Velocidade Por

Nuno Batista voltou a vencer no Open de Portugal de Velocidade, impondo-se na derradeira corrida da segunda ronda da temporada, que se disputou no passado fim de semana no Circuito Vasco Sameiro, em Braga.

Aos comandos do Porsche 997 GT3 Cup assistido pela G2B Motorsport o piloto do Porto demonstrou uma grande consistência, pois para além do triunfo na terceira corrida subiu ao pódio nas duas anteriores. E isso permite-lhe liderar o campeonato.

Foto: Zoom Motorsport

No traçado minhoto Nuno Batista sabia que iria ter uma concorrência mais forte, ainda mais do que sucedeu no Estoril, e isso acabou por confirmar-se. Isso só o motivou para se aplicar ainda mais e permitir-lhe voltar a vencer.

“A exemplo do que conseguimos no Estoril, também em Braga os resultados foram excelentes, até porque aqui a concorrência, equipada com carros de gerações muito recentes, esteve muito mais forte”, começa por salientar o piloto portuense.

Nuno Batista enaltece também o trabalho da sua formação para o resultado conseguido: “A equipa G2B Motorsport conseguiu um bom ‘set up’ para o carro e fomos sempre muito competitivos ao logo do fim-de-semana, culminando com o triunfo na terceira corrida a premiar o esforço desenvolvido por todos. Não foi uma vitória fácil, pressionei e aproveitei um erro do meu principal adversário nessa corrida, para levar a melhor numa prova bem disputada”.

“Tivemos um pouco de azar na primeira corrida disputada no Sábado, com um problema de alternador a condicionar o meu andamento, já que o carro falhava nas rotações mais elevadas. Por isso posso dar-me por satisfeito com a segunda posição final que consegui”, admite Nuno Batista.

O piloto do Porto lembra também o que contribuiu para o terceiro posto no confronto seguinte: “Na segunda corrida, – primeira de Domingo -, alcançamos a terceira posição, resultado possível face à opção de colocar pneus usados e com muita borracha e sujidade acumulada. Isto fez-me perder algum tempo até os ‘limpar’ e quando o consegui, os adversários já estavam demasiado longe”.