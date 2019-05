Motores José Correia ‘saboreia’ triunfo apesar das dificuldades Por

Uma ‘pole position’ e uma vitória talvez seja pouco para aquilo que José Correia pretendia na segunda prova do Opel de Portugal de Velocidade, que no passado fim de semana teve lugar em Braga.

A correr ‘em casa’, o piloto do Nissan GT-R GT3 debateu-se com algumas dificuldades técnicas ao longo do fim de semana que não permitiram os resultados que justamente ambicionava, depois do acidente sofrido na jornada inaugural do campeonato no Estoril.

Desta vez os problemas surgiram longo na primeira sessão de treinos cronometrados, mas na segunda, com eles já resolvidos, José Correia alcançou a ‘pole position’ para a primeira corrida, na qual não seria feliz, rumando à boxe logo no começo.

Já no segundo confronto o piloto de Braga foi mais feliz e arrancando novamente da primeira posição não deu hipótese à concorrência e impôs-se. Mas a felicidade não se estendeu à derradeira corrida do fim de semana, onde a quebra da direção assistida deixou o Nissan GT-R GT3 muito difícil de guiar,

Felizmente que a Vettra Motorsport viu Gabriela Correia realizar a sua prova ‘quase’ sem problemas no Seat Leon MK3. Partindo da boxe foi sétima na primeira corrida, realizamdo uma recuperação notável. No segundo confronto chegou ao sexto posto, para no último ser obrigada a claudicar devido a um furo.

Já Pedro Marques viu o seu Cupra TCR afectado por problemas electrónicos, que o impediram de mostrar toda a sua classe na pista bracarense. O carro espanhol entrava em ‘safe-mode’ e, apesar de todo o trabalho efetuado no carro ao longo do fim-de-semana, não foi possível, no local, resolver o problema.

Luís Borges, da Vettra faz, ainda assim, um balanço positivo do fim de semana: “Demonstra que somos uma equipa focada nos nossos objetivos. Durante o fim-de-semana, com as dificuldades nos carros de José Correia e Pedro Marques, os meus homens nunca baixaram os braços para que os pilotos pudessem dar o melhor de si”.