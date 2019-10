Motores Triunfo no Algarve foi “a cereja no topo do bolo” para Alexandre Areia Por

Alexandre Areia concluiu a sua temporada na KIA Picanto GT Cup com uma vitória no Autódromo Internacional do Algarve que lhe deu o título de Campeão Júnior.

O êxito na pista de Portimão foi o corolário de uma época marcada também pelos êxitos conseguidos no Estoril, Braga, Vila Real e Jerez de La Frontera.

À chegada ao AIA o piloto de Esposende chegou com 15 pontos de vantagem face ao segundo classificado, e em vez de gerir essa diferença adotou uma estratégia completamente diferente, somando logo duas ‘pole-position’ absolutas, batendo inclusivamente adversários mais experientes da categoria Pro, como Pedro Alves e Manuel Gião.

Depois da volta mais rápida, Alexandre Areia tinha grandes ambições para a corrida. O que não era o caso da sua estreia, como faz questão de lembrar: “Na primeira prova, disputada no Estoril, o meu objetivo era terminar no top fez, mas garanti a ‘pole-position’, venci a categoria Júnior e fui segundo classificado à geral”.

“A partir daí, redefinimos os objetivos e, com muita dedicação e empenho, juntamente com a minha equipa Speedy Motorsport, conquistamos mais vitórias, sete pódios em dez possíveis, seis ‘pole-position’, entre outros dados importantes, como voltas mais rápidas, etc”, refere também o piloto minhoto.

Para a prova de fecho foi o continuar da excelente prestação das provas anteriores para Alexandre Areia: “Agora, em Portimão, foi a ‘cereja no topo do bolo’, já que venci, com a volta mais rápida, à geral, conquistando assim da melhor forma o título de Campeão Júnior no KIA Picanto GT Cup”.

“Esta época foi uma das melhores para mim no desporto automóvel, mas só foi possível graças ao apoio da minha família, do trabalho da equipa Speedy Motorsport, em particular do Pedro Salvador, dos meus patrocinadores, amigos e adeptos que me acompanharam durante esta temporada”, conclui o piloto de Esposende.