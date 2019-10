Motores Francisco Marrão termina época em bom plano Por

Francisco Marrão concluiu a temporada na KIA Picanto GT Cup em bom plano, depois de ter sido quinto na categoria Pro na derradeira jornada do troféu, que teve lugar no Autódromo Internacional do Algarve.

Depois da ausência em Jerez de La Frontera, o piloto transmontano conseguiu realizar uma grande prova, num pelotão onde os andamentos são muito semelhantes.

O resultado deixou Francisco Marrão muito contente, numa jornada onde também o seu companheiro de equipa, Moura Teixeira, também esteve em evidência, terminando no top dez.

“Foi uma boa forma de terminar a época, com um resultado entre os primeiros da minha categoria. Penso que poderia ter feito ainda melhor, mas mediante as condicionantes que tive, não posso deixar de estar satisfeito”, afirmou o piloto transmontano.

O desempenho merece mais destaque face à inexperiência de Francisco Marrão no AIA: “Conhecia muito mal o circuito, depois de pouco ter andado aqui o ano passado e por isso este ano foi quase como começar do zero. Descobrir as melhores trajetórias, os pontos de travagem ideais, etc, não foi fácil. Tudo isto em conjunto com a falta de ritmo, já que tive de faltar à corrida de Jerez, fez mossa e por isso, considero ter conseguido um bom resultado final nesta derradeira jornada do ano”.

“Num primeiro balanço deste meu segundo ano no troféu, tenho de assumir que só a espaços consegui atingir os objectivos a que me propuz no princípio do ano, mas considero ter tido uma boa evolução e isso vai-me ajudar muito na próxima época, onde espero ser ainda mais competitivo”, concluiu o piloto de Trás-os-Montes.