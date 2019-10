Motores Festa dos Campeões da Kia Picanto GT Cup no Algarve Por

Foi em festa de celebração que terminou a Kia Picanto GT 2019 no Autódromo Internacional do Algarve, que tinha já consagrados Pedro Alves e Alexandre Areia como campeões, nas categorias Pro e Júnior, respetivamente.

No derradeiro confronto da época a emoção esteve presente do princípio ao fim, confirmando a animação da iniciativa promovida pela CRM Motorsport e a Kia Portugal.

Largando da primeira linha da grelha de partida, Alexandre Areia e Pedro Alves mantiveram essas posições após o arranque.

Se Areia realizou realizou uma corrida de antologia a bordo da máquina preparada pela Speedy Motorsport, vencendo na categoria Júnior e à geral (inverteu o que sucedeu no dia anterior, em que um Pro venceu à geral, e reforçou a enorme competitividade do Troféu e das suas categorias), Pedro Alves – primeiro Pro – repetiu as sensações vividas no dia anterior, somando mais um triunfo – o quinto da temporada – no grupo dos Pro, à frente do sempre combativo Manuel Gião.

Logo atrás terminou o rapidíssimo Luís Maria Lisboa, cujo segundo lugar da Júnior, igualando o feito obtido por David Matos Chaves na Corrida 1.

Com ambos a demonstrarem fair-play em toda a linha numa das mais animadas batalhas da temporada, o sorridente — e antigo Opportunity — Henrique van Uden (terceiro Pro) conseguiu superar Hugo Marcos (quarto Pro), festejando o primeiro pódio do ano e recompensando o trabalho desenvolvido com a G-Tech.

José Bastos (terceiro Júnior), por seu turno, somou mais um pódio à temporada de estreia no Kia Picanto GT Cup, confirmando ainda o vice-campeonato na sua categoria.

Quarto classificado da Júnior e oitavo da geral, o Opportunity Vasco Pereira repetiu o resultado obtido pelo colega de equipa na Corrida 1, despedindo-se com mais um desempenho sólido na sua época de estreia no automobilismo, enquanto Miguel Abrantes (quinto Pro) voltou a demonstrar toda a sua resiliência na luta contra os irreverentes João Aguiar-branco (quinto Júnior), que somou o melhor fim-de-semana da temporada, e Guilherme Dal Maso – sexto Júnior e novamente em grande plano, confirmando a sua evolução.