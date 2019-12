Treze feridos em explosão de engenho em lixeira de Luanda

Pelo menos 13 pessoas, entre crianças e adultos, ficaram hoje feridas em consequência da explosão de um engenho encontrado numa lixeira, no distrito do Golf I, município do Kilamba Kiaxi, em Luanda.

Segundo a ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutukuta, as vítimas, quatro em estado crítico, já recebem assistência médica no Hospital Geral de Luanda.

A governante admitiu que alguns dos feridos poderão ver amputados os membros inferiores devido à gravidade das lesões.

Uma equipa multidisciplinar foi já constituída para atender as vítimas, com a ministra a assegurar que todas as medidas estão a ser tomadas para o necessário acompanhamento aos doentes.

De acordo com uma das vítimas, os envolvidos no incidente dedicam-se à recolha de ferros e metais diversos para comercialização.