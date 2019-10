Treinador do Feyenoord diz que FC Porto “é favorito” até na competição

O treinador do Feyenoord, Jaap Stam, considerou hoje que o FC Porto “é favorito”, não só no embate de quinta-feira, da segunda jornada do Grupo G da Liga Europa em futebol, em Roterdão, como na própria competição.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida de quinta-feira no estádio De Kuip, o antigo internacional holandês, que foi colega de equipa do atual treinador do FC Porto na Lazio de Roma (em 2003/04), disse esperar um adversário à imagem de Sérgio Conceição, muito aguerrido e que está habituado a jogar num nível superior ao Feyenoord, cuja qualificação para a Liga Europa já foi “um feito”.

“O Sérgio Conceição continua a ser o mesmo que era como jogador: gosta de futebol de ataque, ele que era médio ofensivo, e também mantém o seu temperamento, que creio que é algo característico dos portugueses, e isso reflete-se na atitude da equipa”, disse, admitindo esperar uma equipa portista em busca de golos.

Questionado sobre se há um favorito, Jaap Stam respondeu que “claro que sim, o FC Porto”, que considerou “favorito no grupo”, que já lidera, mas também na própria Liga Europa, competição que venceu em 2011, mas que não costuma disputar, dado normalmente jogar na Liga dos Campeões.

No entanto, Stam, que na primeira jornada do Grupo D viu a sua equipa perder por 1-0 no terreno dos escoceses do Rangers, garantiu que defrontar uma equipa “com a qualidade do FC Porto” é um “fator de motivação” para os seus jogadores, muitos dos quais jovens e com pouca experiência de grandes palcos, e revelou que o plano passa por o Feyenoord ser mais eficaz na frente do que tem sido na presente temporada e mais seguro e compacto atrás, para travar “o ataque possante” dos ‘dragões’.

Presente na conferência de imprensa esteve também o médio holandês Leroy Fer, que também confidenciou estar habituado a ver o FC Porto, “um grande clube, com muita história”, a jogar na Liga dos Campeões.

Admitindo igualmente estar à espera de um adversário apostado no ataque e com “um jogo muito intenso e ofensivo”, o médio garantiu, no entanto, que o Feyenoord tem a ‘lição estudada’ e vai tentar surpreender o FC Porto na quinta-feira, diante dos seus adeptos.

“Sabemos que ganham há oito jogos, mas nós temos um plano, trabalhámos nele e vamos tentar executá-lo amanhã [quinta-feira]”, disse.

O FC Porto tem hoje ao final da tarde o habitual treino de adaptação ao relvado do De Kuip, antecedido de uma conferência de imprensa de Sérgio Conceição.

Feyenoord e FC Porto defrontam-se na quinta-feira, em jogo da segunda jornada do grupo G da Liga Europa de futebol, no estádio De Kuip, em Roterdão, Holanda, a partir das 18:55 locais (17:55 de Lisboa), com arbitragem do russo Sergei Karasev.