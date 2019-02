Motores Toyota prepara-se para o regresso do WEC com teste em Sebring Por

A Toyota vai testar esta semana em Sebring preparando a próxima prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), que terá lugar no circuito norte-americano no próximo mês.

Serão três os dias de ensaios que a equipa da marca japonesa vai realizar com os TS50 Hybrid no traçado do centro da Florida, no qual vão estar presentes os seus seis pilotos, incluindo Fernando Alonso.

Nestes testes da Toyota também está previsto que os LMP1 da formação de Colónia rodem à noite, por forma aos pilotos se habituarem à pouca luz de Sebring e à equipa encontrar o melhor ‘set-up’ de uma pista que é conhecida pelo seu piso bastante irregular.

Será uma prova de 1000 quilómetros que o construtor japonês nunca disputou, pelo que Pascal Vasselon, o diretor técnico da equipa, considera “interessante” perceber os desafios que encerra.

Ainda assim para engenheiro francês este ensaio não é imprescindível, já que ma sua opinião a Toyota concebeu um LMP1 “baseado num modelo desenvolvido a partir de conclusões tiradas a partir de testes no irregular traçado de Portimão (onde a equipa fez muitos testes de inverno), que está no mesmo nível de Sebring”.

“Chegamos a considerar muitas vezes não realizar estas sessões, mas acabamos por ter orçamento para as fazer”, justifica Vasselon.