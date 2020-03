Motores Toyota interessada também em provas do IMSA Por

A Toyota expressou o seu interesse em participar nas 24 Horas de Daytona e no Petit Le Mans se o regulamento Le Mans Hypercar vier a ser elegível para o Campeonato IMSA.

Foi Rob Leupen, diretor da estrutura de competição da marca japonesa sediada em Colónia, quem confirmou a intenção da sua equipa em alinhar naquelas duas grandes corridas americanas.

A Toyota irá estar envolvida no futuro Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) com um novo protótipo LMH – baseado no GR Super Sport – apesar da sua construção estar atrasada devido ao facto da produção de componentes ter sido afetada pela pandemia de coronavírus.

Os planos de convergência regulamentar para os LMDh do ACO (WEC) e da IMSA permitirá que várias equipas participantes no ‘Mundial’ de Resistência possam competir em provas do campeonato norte-americano de resistência.

“Gostaríamos de ir no futuro em janeiro às 24 Horas d Daytona. Não apenas quero ver equipas do IMSA irem a Le Mans, mas também gostaria de ver o WEC em Daytona e Petit Le Mans. Se acontecer penso que será um regulamento muito aberto em ambas as direções”, diz Rob Leupen.

O diretor da Toyota Gazoo Racing acredita que a adoção de regulamentos comuns dos dois campeonatos levará a um efeito recíproco nas equipas e nos construtores, e não necessariamente apenas em algumas provas mais importantes.

Segundo o belga o campeonato americano “seria apimentado com alguns competidores e alguns dos seus competidores também o fariam se viessem a Le Mans”, reiterando: “Vamos ver o que irá evoluir daquele lado. Veremos o equilíbrio dos carros, porque a diferença de performance entre os carros das duas competições é enorme”.