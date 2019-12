Motores Toyota regressa às vitórias nas 8 Horas do Bahrain e Filipe Albuquerque também Por

A Toyota regressou às vitórias no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), ao impor-se hoje nas 8 Horas do Bahrain, prova onde Filipe Albuquerque venceu na categoria LMP2.

Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez levaram o Toyota TS050 Hybrid # 7 ao triunfo depois de dominarem completamente a corrida, que se iniciou praticamente com uma colisão entre o Ginetta LT P1 # 5 de Charlie Robertson e o Rebellion R13 # 1 que Bruno Senna tinha ajudado a colocar na ‘pole-position’.

Na corrida realizada hoje no Circuito de Sakhir praticamente só se pode falar do domínio do Toyota # 7 em termos absolutos e do Oreca # 22 da United Autosports, que Filipe Albuquerque dividiu com Anthony Davidson e Phil Hanson em LMP2. Uma tripla que confirmou aquilo que já demonstrara na qualificação, com os dois britânicos a rolarem fortes no meio da prova e o português a fazer o mesmo.

A ‘cereja no topo do bolo’ foi o facto de desta vez o pódio da segunda categoria de protótipos ter dois portugueses, pois se Albuquerque foi o vencedor António Félix da Costa, juntamente com Anthony Davidson e Roberto Gonzalez, foi segundo no Oreca # 38 da JOTA Sport. Uma formação que partiu apenas de sétimo na categoria, mas que a meio da prova já discutia a liderança com a United Autosports, mas no final da prova Filipe afastou-se de António e garantiu um triunfo indiscutível.

Em termos absolutos praticamente não houve história, pois desde o arranque o Toyota TS050 Hybrid # 7 foi para a frente e nunca mais ninguém o ‘viu’. De tal forma que o segundo LMP1 da marca japonesa – o # 8 de Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley – foi segundo a uma volta dos vencedores.

Bruno Senna, Norman Nato e Gustavo Menezes conseguiriam realizar uma grande recuperação com o Rebellion # 1 depois da colisão com o Ginetta # 5, acabando a prova na terceira posição absoluta, mas a três voltas dos vencedores.

Já em GTE Pro assistiu-se a um duelo cerrado entre Ferrari e Aston Martin, com a marca britânica a levar a melhor, com o Vantage # 95 dos dinamarqueses Marco Sorensen e Nicky Thiim, que baterem Miguel Molina e Davi Rigon no 488 # 51, concluindo na terceira posição Maxime Martin e Alex Lynn, no Aston Martin # 97.