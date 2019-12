Motores Toyota testa para a neve da Suécia Por

Depois de ter estado nos Alpes franceses a preparar o Rali de Monte Carlo a Toyota rumou à Finlândia que deverá encontrar na segunda prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2020; o Rali da Suécia.

A equipa liderada por Tommi Makinen, onde agora o grande reforço é o ex-campeão do Mundo Sebastien Ogier, testou nas especiais com neve e gelo depois do asfalto encontrado no sul de França.

Tal como sucedera nos Alpes participaram nos ensaios Kalle Rovanpera e Sebastien Ogier, que encontraram condições muito semelhantes às que vão encontrar na prova sueca em fevereiro.

As imagens abaixo documentam estes testes.