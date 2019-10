Motores Toyota domina qualificação para as 6 Horas de Fuji Por

Toyota dominou, como se previa, a qualificação para as 6 Horas de Fuji, segunda prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) 2019/2020, que amanhã se disputa no traçado japonês.

Kazuki Nakajima e Brendon Hartley colocaram o TS050 Hybrid # 8 na ‘pole-position’, depois de uma volta em 1m25,013s, batendo por 0,790s Jose Maria Lopez e Kaumii Kobayashi no Toyota # 3.

Inicialmente Kobayashi foi mais rápido do que Hartley, mas o seu tempo acabou por ser ‘apagado’ pouco antes da sessão ter sido parada com uma bandeira vermelha depois de um pão de Charlie Robertson no Ginetta # 6. Inicialmente o britânico colocou-se em terceiro, juntamente com Mike Simpson, mas acabou por ser o único a fazer um tempo, o que significará que amanhã será o último LMP1 da grelha de partida.

Kobayashi regressou à pista na procura de uma última melhoria de tempo, mas acabaria por ser mais lento do que o tempo que lhe fora retirado e teve de se contentar com o segundo lugar do ‘grid’. O LMP1 não híbrido que mais se aproximou foi o Rebellion de Gustavo Menezes e Norman Nato, que foi 1,150s mais lento que o mais rápido dos Toyota.

Em LMP2 os portugueses ficaram muito perto de conseguirem a ‘pole’, que desta vez foi para Ho-Pin Tung e Gabriel Aury no Oreca 07 da Jacki Chan DC Racing, meio segundo mais rápido do que Filipe Albuquerque e Phil Hanson, no Oreca da United Autosports. Roberto Gonzalez e Anthony Davidson, que dividem o Oreca da JOTA com António Félix da Costa quedaram-se pelo terceiro registo.

Já em GTE Pro a Porsche levou a melhor, graças uma boa média por parte de Richard Lietz e Gianmaria Bruni (1m37,466s), que foram 0,038s mais rápidos do que Alessandro Pierguidi e James Calado no melhor dos Ferrari 488 GTE da AF Corse, com Davide Rigon e Miguel Molina a colocarem o outro F488 da equipa italiana na terceira posição da grelha da categoria.

Resultado da qualificação

1º Nakajima/Hartley/Buemi (Toyota) 1m25,013s

2º Kobayashi/Lopez/Conwat (Toyota) 1m25,803s

3º Menezes/Nato/Senna (Rebellion) 1m26,163s

4º Hanley/Orudzhev/Ghiotto (Ginetta) 1m26,820s

5º Tung/Aubry/Stevens (Oreca) 1m29,302s

6º Albuquerque/Hanson/Jarvis (Oreca) 1m29,787s

7º Gonzalez/Davidson/Félix da Costa (Oreca) 1m29,792s

8º Yamashita/Patterson/Fjordbach (Oreca) 1m30,073s

9º Lapierre/Borga/Coigny (Oreca) 1m30,087s

10º Laurent/Negrão/Ragues (Alpine) 1m30,858s