Motores Toyota domina qualificação para as 4 Horas de Silverstone Por

A Toyota dominou a qualificação das 4 Horas de Silverstone, que amanhã marcam o arranque do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) 2019-2020.

Mike Conway e Kamui Kobayashi, no TS050 Hybrid # 7, conseguiram uma média de 1m36,015s, batendo por três décimas o outro Toyota (o #8), tripulado por Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima.

O domínio dos LMP1 da Toyota nunca esteve em causa, mas a Rebellion, com o R13 # 1 de Gustavo Menezes e Bruno Senna conseguiu encurtar a diferença relativamente a treinos anteriores, garantindo o terceiro lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã, a cinco décimas do tempo que deu a ‘pole’ a Conway e Kobayashi, que dividem o Toyota # 7 com José Maria Lopez.

No Team LNT o Ginetta G60 LT P1 # 6 foi o melhor representante, com Oliver Jarvis e Michael Simpson a realizarem o quinto tempo, a uma décima de Pipo Derani e Nathanael Berthon, os quartos mais rápidos no segundo Rebellion.

Já em LMP2 os holandeses Giedo Van der Garde e Job van Uitert conseguiram ser melhores do que Filipe Albuquerque e Paul di Resta, colocando o Oreca 07 # 29 da Racing Team Nederland na ‘pole position’ da catregoria, batendo por sete décimas o português e o escocês do Orexa 07 # 22 da United Autosports.

Quanto a António Félix da Costa, o Oreca 07 # 38 da JOTA Sport que o piloto divide com Anthony Davidson e Roberto Gonzalez realizou apenas o sétimo registo dos LMP2, a mais de fois segundos da marca conseguida por Van der Garde e Van Uitert. Isto apesar de ser o melhor dos protótipos ‘calçados’ com pneus Goodyear.

A AF Corse confirmou o bom desempenho nos treinos livres e garantiu a ‘pole’ dos GTE Pro, com Alessandro Pieguidi e James Calado a serem os mais rápidos no Ferrari 488 # 51, superando por 0,131s o outro carro da equipa (o #71), tripulado por Miguel Molina e Davide Rigon. A Aston Martin parte de terceira com o Vantage # 97 de Alex Lynn e Maxime Martin, enquanto a Porsche se tem de contentar com o quarto posto do qual vai largar o 911 de Richard Lietz e Gianmaria Bruni.

Resultado da qualificação

1º Conway/Kovayashi/Lopez (Toyota) 1m36,015s

2º Buemi/Nakajima/Hartley (Toyota) 1m36,315s

3º Senna/Menezes/Nato (Rebellion) 1m36,560s

4º Berthon/Derani/Duval (Rebellion) 1m37,024s

5º Simpson/Jarvis/Smith (Ginetta) 1m37,220s

6º Robetson/Hanley/Orudzhev (Ginetta) 1m37,464s

7º Van der Garde/Van Uitert/Van Eerd (Oreca) 1m40,948s

8º Albuquerque/Di Resta/Hanson (Oreca) 1m41,683s

9º Tung/Aubry/Stevens (Oreca) 1m41,976s

10º Lapierre/Borga/Cogny (Oreca) 1m42,017s