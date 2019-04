Motores Tiago Guerreiro repete vitória no Troféu Polaris RZR Por

Tiago Guerreiro foi o grande vencedor do Troféu Polaris RZR na Baja de Loulé, terceira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que se disputou no passado fim de semana nos conselhos algarvios de Loulé, Tavira e Alcoutim.

Aos comandos de um Polaris RZR RS1 o piloto da JB Racing/Rich, que se impusera na Baja TT do Pinhal na estreia da nova máquina, levou a melhor logo no prólogo, vencendo em termos de troféu e também na classe TT2 do campeonato, destinada aos SSV sem motorização turbo.

Mas quem pensava que Guerreiro ia ter tudo a seu favor enganou-se, pois no primeiro controlo se passagem do primeiro setor seletivo era David Gomes quem liderava e seria Nelson Saramago (foto) a ganhar o troço, passando Gomes para o segundo posto, enquanto o vencedor da Baja do Pinhal se atrasava ‘caindo’ para a quinta posição, já com uma atraso superior a quatro minutos.

Contudo no segundo dia Tiago Guerreiro atacou forte e recuperou a liderança no segundo setor seletivo, dilatando depois a vantagem, enquanto atrás de si Nelson Saramago e David Gomes mantiveram animado duelo pelo segundo posto, que terminou quando Gomes foi forçado a abandonar, promovendo David Teixeira ao terceiro posto final.

Para além de David Gomes, também não foram felizes Pedro Fonseca, que desistiu quando ocupava o quarto posto. Isso permitiu que Paulo Figueiredo e Paulo Fernandes completassem o top cinco do troféu, cuja liderança da classificação geral pertence agora a Nelson Saramago.