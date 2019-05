Motores Tiago Guerreiro reforçou liderança do Troféu Polaris RZR Por

Tiago Guerreiro venceu o Troféu Polaris RZR na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, quinta prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, e com isso reforçou a liderança da competição da marca norte-americana,

Aos comandos de um Polaris RZR RS1 o piloto da JB Racing/Rich repetiu o êxito conseguido na Baja do Pinhal, na Baja de Loulé e no Raid da Ferraria.

Desta vez em Reguengos de Monsaraz Tiago Guerreiro bateu João Carpinteiro, que alinhou aos comandos de um Polaris RZR 1000 Turbo, enquanto João Conde noutro Polaris RZR RS1 completou o pódio desta competição monomarca.

Ao mesmo tempo Tiago Guerreiro venceu a Classe TT2 do Campeonato Nacional destinada aos SSV sem motorização turbo onde está cada vez mais na luta pelo título. João Carpinteiro navegado por José Farinha Duarte gastou mais 4m08s do que o vencedor, enquanto que o terceiro classificado João Conde terminou com uma desvantagem de 13m01s para o primeiro.

David Gomes em quarto lugar, Paulo Fernandes, a dupla Nelson Saramago / João Moreira e Paulo Figueiredo completaram o rol de pilotos Polaris que completaram a corrida. Apenas o par Miguel Pereira/Humberto Valada foi forçado a abandonar a poucos quilómetros do final da prova quando liderava a luta pela 3ª posição que acabou por pender para João Conde.