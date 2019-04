Motores André Rodrigues e Eric Steichen triunfam na Taça Yamaha YXZ em Loulé Por

André Rodrigues e Ricardo Porto Nunes, na classe Open, Eric Steichen, em Stock, foram os vencedores da Taça Yamaha YXZ na Baja de Loulé, terceira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

No evento organizado pelo Clube Automóvel do Algarve os concorrentes enfrentaram 250 quilómetros cronometrados, entre prólogo e três setores seletivos, com pouco mais de 80 quilómetros cada.

Mário Franco e Nuno Matias Guilherme foram os primeiros líderes, ao imporem-se no prólogo, diante de Dorothee Ferreira e Sandra Loureiro e de António Ferreira e Tiago Dias. Mas ainda no primeiro dia a classificação sofreu uma profunda alteração, com Nuno e Paula Gameiro a terminarem a jornada com uma escassa vantagem de 10 segundos sobre José e Pedro Manescas, e mais 22 segundos que André Rodrigues e Ricardo Porto Nunes.

No segundo dia Mário Franco voltou a ser o mais rápido no segundo setor seletivo, partindo para o derradeiro setor com 2m15s de vantagem sobre Nuno Gameiro. Posições que se mantiveram depois de André Rodrigues ter sido o mais veloz no terceiro setor, com Nuno Gameiro a 3m50s e José e Pedro Manescas a ser terceiro. O lote dos cinco primeiros foi completado por Fernando Pinheiro e Bernardo Miguel e por António Resina de Carvailho e Tiago Martins.

Já na classe Stock Eric Steichen destacou-se desde o início. O francês da Franco Sport triunfou em todos os setores seletivos e foi alargando a sua vantagem sobre João Franco e Pedro Inácio, também eles inscritos pela Franco Sport.

A próxima jornada da Taça Yamaha YXZ 1000R terá lugar em Abrantes e Gavião quando nos dias 27 e 28 de abril se disputar o Raid da Ferraria organizado pelo Clube da Ferraria.