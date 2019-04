Motores Pedro Santinho Mendes e João Monteiro brilham no Troféu Can-Am Por

Pedro Santinho Mendes e João Monteiro foram os vencedores do Troféu Can-Am Maverick na Baja de Loulé, terceira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

No evento organizado pelo Clube Automóvel do Algarve o piloto de Abrantes impôs-se entre os mais poderosos SSV da Classe Open, enquanto o atual detentor do Troféu levou a melhor na classe Stock, reforçando a primeira posição da competição.

Mais uma vez os Can-Am Maverick dominaram entre os SSV em termos absolutos, com Nuno Fontes e José Sá Pires a terminarem logo atrás de Pedro Santinho Mendes, enquanto João Dias e Emanuel Alves subiram ao último lugar do pódio, terminando a 24 segundos e 1m22s respetivamente.

Já Pedro Carvalho e André Guerreiro, que iniciaram a corrida a vencer o prólogo, foram os mais rápidos no terceiro setor seletivo, mas terminaram a prova na quarta posição, ainda que a nove segundos dos terceiros classificados.

Na Classe Stock, João Monteiro voltou a ter um triunfo claro e convincente terminando a corrida com uma vantagem de 8m46s sobre José e Tiago Garcia. Sérgio Batista, que gastou mais 21m08s, ocupou o derradeiro lugar do pódio.

Destaque ainda nesta jornada do Troféu Can-Am Maverick para as formações da equipa The Racing Factory / Speedfreak. Cristiano Batista acompanhado de Fábio Zeller terminou o primeiro dia numa liderança que apenas perdeu a poucos quilómetros do final. Os compatriotas Aristides Mafra/Nuno Brandão terminaram no 6º lugar da Classe Open logo atrás de Vítor Santos que perdeu o primeiro lugar para Santinho Mendes.

O Troféu Can-Am Maverick regressa às competições nos dias 27 e 28 de abril altura em que se disputa o Raid TT da Ferraria.