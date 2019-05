Motores Triunfo ao ritmo do samba no Troféu Can-Am Maverick em Reguengos Por

Cristiano Baptista e Fábio Zeller vieram do Brasil para vencer a competição SSV da 31ª Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal e também a Classe Open do Troféu Can-Am Maverick.

Foi a estreia absoluta nas vitórias da dupla do país do samba, que aos comandos do Merverick da The Racing Factory Speedfreak esteve bastante bem na prova disputada no passado fim de semana nas pistas do concelho de Reguengos de Monsaraz.

Parece que todo o alinhamento das estrelas esteve apontado para o Cruzeiro do Sul, já que na segunda posição da classe Open terminou o também brasileiro Aristides Mafra, que acompanhado por Nuno Brandão concluiu a prova a 2m14s do seu compatriota.

Pedro Grancha e Tomás Neves completaram o pódio, numa competição que foi bastante movimentada, pois pela liderança esteve inicialmente Luís Portela de Moreia, o mais rápido no prólogo, Vítor Santos e Pedro Santinho Mendes, que a apenas escassos quilómetros do final cedeu a primeira posição.

Ainda assim Santinho Mendes sai de Reguengos na frente da Classe Open do Troféu Can-Am Maverick, onde o top cinco da prova alentejana foi completado por João Dias e Carlos Mendes e Avelino Luís e Dinis Carmo.

Na Classe Stock Marco Cardoso e Nuno Ferreira, que foram segundos na Ferraria, conquistaram agora o lugar mais alto do pódio numa corrida em que terminou com uma vantagem de apenas 1m10s sobre o Can-Am pilotado por José Garcia.

José e Tiago Garcia viram assim diminuir a sua desvantagem para o líder João Monteiro, forçado a desistir o que aconteceu pela primeira vez nos últimos dois anos. Luís Cunha que compete a solo subiu pela terceira vez ao pódio nesta que é a sua temporada de estreia na disciplina.

Os regressados Rui Farinha/Rui Pita e Paulo Romão/Margarida Guedes, seguidos dos estreantes Sérgio Sousa/Enrique Davilla, Fernando e Leonel Ferro e ainda Filipe Carvalho navegado pela filha Maria, os oitavos classificados, completaram a classificação da Classe Stock que contou com uma dezena de concorrentes à partida.

O Troféu Can-Am Maverick faz agora uma longa pausa nos meses de verão e regressa em final de setembro para a Baja TT Idanha-a-Nova.