Motores Baja Capital dos Vinhos de Portugal adiada Por

A secção de motorismo da Sociedade Artística Regueguense anunciou que a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal foi adiada, em função da situação de pandemia de Covid-19 e das recomendações da Direção Geral de Saúde.

Esta situação e o Estado de Emergência decretado no nosso país, e “dado não existir de momento nenhuma previsão cronológica para o levantamento do mesmo”, a organização da prova decidiu-se pelo adiamento.

Para a Secção de Motorismo da SAR entende também “que não há condições que permitam manter o agendamento da prova para maio próximo”, e “em consonância com as federações” de automobilismo e motociclismo, “Municípios envolvidos, patrocinadores e demais entidades irá encontrar uma data que minimize as perdas que daí advieram e que vá de encontro a todos os intervenientes”.

A organização da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal diz que no momento atual, “o foco de todos deve passar pela proteção individual com confinamento social”, esperançada “que esta situação seja ultrapassada no mais breve espaço de tempo possível” para que todos possam voltar às suas vidas normais e à prática do desporto motorizado.