Motores Tiago Guerreiro pode ser campeão em Portalegre Por

Depois de ter conquistado antecipadamente o Troféu Polaris RZR, Tiago Guerreiro é um forte candidato ao título nacional SSV TT2 na Baja Portalegre 500, que mais uma vez encerra o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

Esta derradeira prova da temporada conta com uma forte adesão de concorrentes à competição monomarca do construtor norte-americano, apesar do seu vencedor já ser conhecido desde a prova anterior.

Ao evento organizado pelo ACP Motorsport Tiago Guerreiro chega ostentando quatro vitórias consecutivas no troféu, sendo que apenas em Idanha-a-Nova se teve e contentar com a segunda posição, atrás de Bruno Martins. O que lhe permitiu conquistar antecipadamente o título da competição monomarca da Polaris.

No Alentejo os objetivos são mais ambiciosos; os de chegar ao cetro nacional dos TT2, destinado aos SSV com motorização atmosférica. Atrás de Tiago Guerreiro está Nelson Saramago, que já passou pela liderança do troféu.

David Gomes ocupa a terceira posição, à frente de Paulo Figueiredo e Paulo Fernandes, que partem para esta derradeira prova do ano separados apenas por um ponto.