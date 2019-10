Motores Thierry Neuville vence na Catalunha mas Ott Tanak é Campeão do Mundo de Ralis Por

Thierry Neuville venceu hoje o Rali de Espanha Catalunha, mas Ott Tanak sagrou-se Campeão do Mundo da especialidade ao terminar a prova na terceira posição.

O belga da Hyundai cedeu alguns segundos a Dani Sordo neste último dia de prova, pois a diferença de 21 segundos entre os dois foi reduzida a pouco mais de dois por via de dois triunfos em especiais por parte do espanhol.

Mas o que Sordo não conseguiu vencer foi a Power Stage. Aí Tanak foi imperial e ‘selou’ os pontos suplementares para juntar aos da terceira posição, ainda que terminando a prova a 21 segundos de Neuville. Ott torna-se também no primeiro piloto da Estónia a sagrar-se Campeão do Mundo de ralis.

Já a ‘dobradinha’ da Hyundai deixa-a mais líder no Campeonato do Mundo de Construtores, num rali onde ainda viria a conseguir a quarta posição por intermédio de Sebastien Loeb, ainda que o francês terminasse a mais de 40 segundos do vencedor. A Toyota também somou mais alguns pontos por via da quinta posição de Jari-Matti Latvala, que conclui a prova a mais de 55 segundos de Thierry Neuville.

Para a Citroën fica o ‘prémio’ limão da prova espanhola, já que depois de perder Esapekka Lappi devido a uma avaria de motor no seu C3 WRC, viu os problemas de direção assistida deixarem Sebastien Ogier completamente afastado da luta pelas posições cimeiras e a oitava posição do ex-campeão do Mundo é o reflexo de um rali para esquecer do gaulês.

Classificação final

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 2h56m46,2s

2º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 15,2s

3º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 21,0s

4º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai) + 46,1s

5º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 55,5s

6º Elfyn Evans/Martin Scott (Ford) + 1m14,4s

7º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 1m31,6s

8º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 4m17,9s

9º Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Citroën) + 7m52,8s

10º Eric Camili/Benjamin Veillas (Citroën) + 8m00,2s