Thierry Neuville reforça liderança no Rali da Argentina

Thierry Neuville conseguiu reforçar a liderança do Rali da Argentina no decorrer da segunda etapa da prova, disputada hoje naquela país sul-americano.

O belga da Hyundai, líder do Campeonato do Mundo da especialidade, suportou ao ‘assalto’ de Ott Tanak à liderança na fase matinal da tirada deste sábado, até ao ponto em que o estónio da Toyota sossobrou.

Neuville, que tinha Tanak a pouco mais de uma dezena de segundos, viu-se de repente isolado no comando da prova sul-americana, num dia em que viu os seus dois principais rivais no campeonato sofrerem percalços.

Primeiro foi Sebastien Ogier, que danificou a direção assistida do seu Citroën C3 WRC na terceira especial do dia. Azar que fez o Campeão do Mundo cair para fora do top cinco, facto aproveitando não apenas pelo líder da prova se distanciar, mas também para Andreas Mikkelsen e Kris Meeke capitalizarem a exibição consistente que conseguiram ter nesta terceira jornada do rali.

O norueguês da Hyundai – que ganhou duas especiais – concluiu a etapa a menos de 46 segundos de Thierry Neuville, e tem a segunda posição final à vista, ainda que Meeke parta para a última etapa perto do nórdico. Mas o norte-irlandês tem mais do que se preocipar, pois Ogier recuperou terreno ao vencer duas especiais e está só a 2,8s da terceira posição.

Dani Sordo completa o top cinco à partida para o último dia de prova, a somente seis segundos de Sebastien Ogier, pelo que a quarta posição e a possibilidade de ‘roubar’ pontos ao Campeão do Mundo são uma possibilidade para o espanhol da Hyundai.

Mas o piloto de Torrelavega não perder de vista Jari-Matti Latvala, que teve um dia de sábado mais positivo do que na véspera e segue a pouco mais de 16 segundos do espanhol, sendo que o finlandês é agora o piloto melhor colocado da Toyota, dado o atraso sofrido por Tanak. Ao estónio resta garantir os pontos da oitava posição e tentar mais alguns na ‘Power Stage’ final de domingo.

Classificação após a 15ª PE

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 2h37m23,6s

2º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 45,7s

3º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 1m03,2s

4º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 1m06,0s

5º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 1m12,0s

6º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 1m28,3s

7º Teemu Suninen/Markko Salminen (Ford) + 3m48,4s

8º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 14m04,3s

9º Mads Ostberg/Torsten Eriksen (Citroën) + 12m04,5s

10º Pedro Heller/Juan Diaz (Ford) + 16m18,2s