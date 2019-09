Tenista luso João Sousa afastado nas meias-finais de São Petersburgo

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado nas meias-finais do torneio de ténis de São Petersburgo, na Rússia, ao perder com o croata Borna Coric.

O vimaranense, 64.º do ‘ranking’ mundial, perdeu com o 15.º da hierarquia e quarto cabeça de série em três ‘sets’, pelos parciais de 3-6, 7-6 (7-5) e 6-1, em duas horas e 18 minutos.

O tenista luso, finalista vencido na edição de 2015 do torneio russo em piso duro, desperdiçou três pontos de ‘break’ no 11.º jogo do segundo ‘set’, que o teriam colocado a servir para selar um lugar na final.

No ‘tie break’, João Sousa nunca esteve em vantagem, mas, depois de recuperar de 3-5 para 5-5, serviu para conquistar um ‘match point’, só que sofreu o ‘mini break’ e, no seu serviço, o croata forçou mesmo o terceiro parcial.

Depois de desperdiçar estas oportunidades, o português entrou mal no terceiro ‘set’, a servir, ficando rapidamente a perder por 0-40. Ainda salvou quatro pontos de ‘break’, mas cedeu ao quinto e, depois, nunca mais recuperou.

João Sousa procurava na Rússia a 11.ª final da carreira, sendo que conta três triunfos, em Kuala Lumpur, em 2013, em Valência, em 2015, e no Estoril, em 2018.