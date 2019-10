Motociclismo Estoril foi de consagração para Ivo Lopes Por

O Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo concluiu-se no Circuito do Estoril, consagrando Ivo Lopes com o título da categoria ‘rainha’; as Superbike.

A jornada organizada pelo Motor Clube do Estoril também elegeu Pedro Fragoso como campeão da Supersport 300, enquanto na Pré-Moto3 ‘Kiko’ Maria já chegava ao traçado cascalense como vencedor virtual.

Depois dos cetros de Pré-Moto3 e Moto4 terem sido decididos na prova anterior, a atenção recaía sobre a decisão no Campeonato Nacional de Superbike, onde Ivo Lopes e Pedro Nuno tinham ‘contas para acertar’.

Ao somar mais duas vitórias nesta jornada de encerramento, Lopes acabou por renovar o titulo que já tinha conseguido em 2018, sendo que na corrida de sábado, com a pista molhada, o campeão cruzou a meta com mais de 16 segundos de vantagem sobre André Pires, que discutiu com Romeu Leite a segunda posição.

Já Pedro Nuno não começou nem o fim de semana, pois foi obrigado a ir às boxes para trocar de pneus quando a pista ficou mais encharcada e acabou por cortar a meta somente na 14ª posição.

No confronto de domingo, e com a pista seca, Ivo Lopes repetiu a ‘receita’. Dominou e venceu, batendo desta vez André Pires por apenas meio segundo de vantagem, com Pedro Nunes a ser um distante terceiro, a 12 segundos de Pires.

Em Superstock 600, cujo cetro foi para Dani Trelles, as vitórias foram repartidas. Ricardo Almeida impôs-se na primeira corrida e Angel Dominguez na segunda. Trelles precisou apenas de controlar a concorrência e ao ser terceiro no sábado e segundo no domingo levou para Espanha o título da categoria.

Com o campeonato decidido já na Pré-Moto3, ‘Kiko’ Maria venceu e dominou sem pressão, contrariamente a Pedro Fragoso, que para se sagrar campeão de Supersport 3000 teve de vencer e somar os pontos necessários. Miguel Santiago foi segundo, diante de Tomás Alonso, que garantiu o vice-campeonato.

Nas 85GP/Moto4, Nuno Ribeiro já campeão ‘passeou’ a sua classe e impôs-se diante de Bruna Santos e Marco Mateiro, enquanto nas Moto5 que levou a melhor foi Ivan Bolano, que juntou ao triunfo o título nacional, No Estoril venceu à frente de Martim Reis e Tiaho Balhé.

Referência ainda para os troféus, com João Curva a ser o grande ausente mas vencer a classe Open da ENI-Taça Luís Carreira, o mesmo sucedendo com Ricardo Almeida nas Superbike. Fernando Mercier foi o vencedor de ambos os confrontos na Open e Pedro Dias nas Superbike. Nas Supersport António Reis impôs no Estoril e nas contas finais da temporada, cabendo a João Vieira o primeiro lugar nas Sport.

Finalmente no concorrido Troféu Zcup Luís Franco e Anselmo Vilardebó dividiram as vitórias, com o título a ir para Paulo Vicente, num fim de semana onde as provas nacionais serviram de suporte à etapa portuguesa do Campeonato do Mundo FIM Superside.